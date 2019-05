Telecom Italia : résultats en baisse, conformes aux attentes

21/05/2019 | 10:22

Telecom Italia a fait état hier soir d'une baisse de -2,1% en données organiques de son bénéfice d'exploitation (EBITDA) trimestriel, qui s'affiche à 1,8 milliard d'euro.



Cette baisse est conforme aux attentes des analystes.



Même évolution pour le chiffre d'affaires : -2,9%, à 4,5 milliards d'euros. Rappelons que l'opérateur historique italien est concurrencé, depuis quelques mois, par le groupe Iliad sur son marché national. L'opérateur affiche par ailleurs un endettement net de 25,1 milliards d'euros, contre 25,3 milliards pour la même période un an plus tôt.





