Telecom Italia va discuter d'un rapprochement avec Open Fiber

"L'objectif de ces discussions est de vérifier la faisabilité d'une telle opération, les procédures et le périmètre d'activité sujets à un éventuel accord, à partir de la volonté des parties et des cadres législatifs et réglementaires", écrit l'opérateur italien dans un communiqué.

Open Fiber est la propriété conjointe de la CDP et d'Enel. La CDP possède aussi une participation d'un peu moins de 10% dans Telecom Italia, dont le français Vivendi est le premier actionnaire.

