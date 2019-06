Telecom Italia va discuter d'un réseau unique avec la CDP et Enel

(Actualisé avec précisions)

MILAN, 20 juin (Reuters) - Telecom Italia a annoncé jeudi un accord avec l'établissement public CDP et l'électricien Enel pour discuter des moyens de rapprocher son réseau de fibre optique à haut débit et celui de son concurrent Open Fiber, y compris via une fusion.

"L'objectif de ces discussions est de vérifier la faisabilité d'une telle opération (...) à partir de la volonté des parties et des cadres législatifs et réglementaires", écrit l'opérateur italien dans un communiqué.

Open Fiber est la propriété conjointe de la CDP et d'Enel. La CDP possède aussi une participation d'un peu moins de 10% dans Telecom Italia, ce qui en fait le deuxième actionnaire du groupe derrière Vivendi.

L'avenir du réseau de TIM est devenu l'un des principaux sujets de désaccords entre le groupe français de médias et le fonds activiste Elliott, qui a pris l'an dernier le contrôle du conseil d'administration de l'opérateur.

Luigi Gubitosi, l'administrateur délégué de Telecom Italia, a déclaré en mai qu'une fusion des réseaux de TIM et d'Open Fiber serait une opération positive pour les deux entreprises, tout en ajoutant que l'opérateur souhaitait conserver une forme de contrôle sur une future entité fusionnée.

Le gouvernement italien presse en faveur de la création d'un réseau à très haut débit unique via une telle fusion afin d'éviter des investissements redondants et coûteux.

Créé par Enel en 2016, Open Fiber propose un réseau uniquement en fibre optique alors que celui de Telecom Italia est composé à la fois de fibre et de cuivre. (Stephen Jewkes Bertrand Boucey pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENEL 0.32% 6.19 22.32% TELECOM ITALIA 1.85% 0.4842 -1.63% VIVENDI 1.30% 24.87 15.37%