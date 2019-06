L'opérateur italien, qui cherche à se désendetter, et l'éditeur GEDI vont céder leurs participations respectives de 70% et 30% dans Persidera à F2i et EI.

L'impact de cette opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019, sur la dette nette de Telecom Italia devrait être d'environ 160 millions d'euros, dit TIM.

(Rédaction de Milan, Bertrand Boucey pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA 0.88% 0.2875 -17.15% TELECOM ITALIA 3.70% 0.4545 -5.96%