05/06/2019 | 08:57

Telecom Italia et GEDI Gruppo Editoriale annoncent ce matin la cession de leurs participations de respectivement 70% et 30% dans leur filiale de télédiffusion Persidera moyennant une valeur d'entreprise de 240 millions d'euros.



Les acquéreurs sont les fonds F2i et EI Towers.



Telecom Italia entend ainsi réduire son endettement de 160 millions d'euros



L'opération devrait être finalisée au 4e trimestre 2019.











