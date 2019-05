Telecom Italia : vers un renforcement de la CDP au capital?

27/05/2019 | 12:03

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) envisagerait d'échanger sa participation dans l'opérateur haut débit Open Fiber contre des actions de l'opérateur historique Telecom Italia, selon Invest Securities qui cite 'Il messagero'.



'Une telle opération permettrait la création d'un opérateur haut débit unique en Italie, évitant ainsi de dupliquer les investissements', explique-t-il, précisant que la CDP pourrait ainsi voir ses parts dans Telecom Italia passer de près de 10% à entre 20 et 25%.



Le bureau d'études ajoute qu'une telle opération 'entraînerait une refonte de la gouvernance chez Telecom Italia, car Vivendi (premier actionnaire de l'opérateur télécoms) et le fonds activiste Elliott se trouveraient dilués de 10% à 15%'.



