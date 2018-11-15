Vivendi compte rester au capital de Telecom Italia

15 novembre (Reuters) - Les dirigeants de Vivendi SA
ont déclaré jeudi à l'occasion d'une conférence
téléphonique pour la présentation aux analystes financiers du
chiffre d'affaires du troisième trimestre :
* HAVAS A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE SES REVENUS
NETS
DE +0,3% AU T3 APRÈS -2,9% AU S1, SELON LA PRÉSENTATION DES
COMPTES.
* LE RÉSEAU PUBLICITAIRE ARNOLD N'EST PAS À VENDRE, A
DÉCLARÉ
HERVÉ PHILIPPE, DIRECTEUR FINANCIER DE VIVENDI.
* VIVENDI NE S'ATTEND PAS À DES TRANSACTIONS EN ACTIONS POUR
UNIVERSAL MUSIC GROUP, SEULEMENT DES OPÉRATIONS EN CASH, A
DÉCLARÉ ARNAUD DE PUYFONTAINE, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE.
* VIVENDI ACTUALISERA SA PRÉVISION 2019 POUR CANAL+ LORS DES
RÉSULTATS ANNUELS EN FÉVRIER, A DÉCLARÉ LE DIRECTEUR FINANCIER.
* VIVENDI EST UN ACTIONNAIRE DE LONG TERME DANS TELECOM
ITALIA ET
ENTEND LE RESTER, A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE.
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(Rédaction de Paris)