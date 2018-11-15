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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Italian Stock Exchange  >  Telecom Italia    TIT   IT0003497168

TELECOM ITALIA (TIT)
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Vivendi compte rester au capital de Telecom Italia

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15/11/2018 | 18:36

15 novembre (Reuters) - Les dirigeants de Vivendi SA ont déclaré jeudi à l'occasion d'une conférence téléphonique pour la présentation aux analystes financiers du chiffre d'affaires du troisième trimestre :

* HAVAS A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE SES REVENUS NETS DE +0,3% AU T3 APRÈS -2,9% AU S1, SELON LA PRÉSENTATION DES COMPTES.

* LE RÉSEAU PUBLICITAIRE ARNOLD N'EST PAS À VENDRE, A DÉCLARÉ HERVÉ PHILIPPE, DIRECTEUR FINANCIER DE VIVENDI.

* VIVENDI NE S'ATTEND PAS À DES TRANSACTIONS EN ACTIONS POUR UNIVERSAL MUSIC GROUP, SEULEMENT DES OPÉRATIONS EN CASH, A DÉCLARÉ ARNAUD DE PUYFONTAINE, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE.

* VIVENDI ACTUALISERA SA PRÉVISION 2019 POUR CANAL+ LORS DES RÉSULTATS ANNUELS EN FÉVRIER, A DÉCLARÉ LE DIRECTEUR FINANCIER.

* VIVENDI EST UN ACTIONNAIRE DE LONG TERME DANS TELECOM ITALIA ET ENTEND LE RESTER, A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BOLLORÉ 0.11%3.724 Cours en temps réel.-17.84%
MEDIASET 0.20%2.483 Cours en clôture.-23.28%
TELECOM ITALIA -0.88%0.5164 Cours en clôture.-27.69%
VIVENDI -1.41%21.02 Cours en temps réel.-4.91%
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Données financières (€)
CA 2018 19 209 M
EBIT 2018 3 564 M
Résultat net 2018 1 419 M
Dette 2018 25 761 M
Rendement 2018 0,40%
PER 2018 7,79
PER 2019 7,27
VE / CA 2018 1,89x
VE / CA 2019 1,85x
Capitalisation 10 606 M
Graphique TELECOM ITALIA
Durée : Période :
Telecom Italia : Graphique analyse technique Telecom Italia | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TELECOM ITALIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 25
Objectif de cours Moyen 0,73 €
Ecart / Objectif Moyen 40%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Amos Genish Chief Executive Officer & Director
Fulvio Conti Chairman
Piergiorgio Peluso CFO, Head-Administration, Finance & Control
Roberto Mazzilli Head-Information Technology & Security Compliance
Elisabetta Romano Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TELECOM ITALIA-27.69%12 023
VERIZON COMMUNICATIONS10.83%243 541
DEUTSCHE TELEKOM1.15%80 779
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP-16.88%76 962
ORANGE1.59%44 344
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC--.--%44 249
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