Telecom Italia convoque son AG le 29 mars, Vivendi déplore une date tardive

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur italien de télécommunications Telecom Italia, au coeur d'une guerre de pouvoir entre le fonds activiste Elliott Management et le groupe français Vivendi, a annoncé lundi la convocation d'une assemblée générale des actionnaires le 29 mars. En réaction, Vivendi a déploré les manœuvres "dilatoires" des membres du conseil d'administration de Telecom Italia nommés par Elliott.

L'assemblée générale de Telecom Italia a été convoquée à la demande de Vivendi, qui détient près de 24% du capital de l'opérateur télécoms italien. Elliott possède 8,8% du capital mais contrôle dix des 15 sièges du conseil d'administration de Telecom Italia.

Le mois dernier, Vivendi avait annoncé avoir demandé au conseil d'administration de Telecom Italia de convoquer une assemblée générale des actionnaires "dans les meilleurs délais" afin de révoquer cinq des dix administrateurs nommés par Elliott. Selon le groupe français, ces cinq administrateurs "ont fait preuve d'un manque substantiel d'indépendance et de respect envers les règles de gouvernance les plus élémentaires et fondamentales, affectant négativement l'organisation et l'image de Telecom Italia". Vivendi propose de nommer à leur place cinq membres indépendants au conseil d'administration.

Pour Vivendi, la date choisie par Telecom Italia pour convoquer ses actionnaires est trop lointaine et met en péril les résultats de sa filiale. "Ces manœuvres constituent un véritable déni de démocratie actionnariale et vont à l'encontre de toutes les règles les plus élémentaires et fondamentales de bonne gouvernance d'entreprise", ajoute Vivendi dans un communiqué de presse.

C'est pourquoi Vivendi se réserve le droit de demander la convocation d'une nouvelle assemblée générale cet été "si la gouvernance et les résultats financiers de l'entreprise ne s'améliorent pas de manière significative".

Vers 15h45 lundi, l'action Vivendi cédait 0,8% à 21,59 euros.

-Dimitri Delmond et Valérie Venck, Agefi-Dow Jones, +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

(Donato Paolo Mancini, Dow Jones Newswires, a contribué à cet article)

