Telecom Italia : résultats annuels en ligne avec les attentes

Telecom Italia a dévoilé mardi soir des résultats annuels en ligne avec les attentes du marché, une performance qui lui valait de progresser de près de 6% ce matin en Bourse de Milan.



Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) publié par l'opérateur historique italien a augmenté de 1,2% en 2019 pour atteindre 7,5 milliards d'euros, notamment sous l'effet des réductions de coûts engagées par le groupe.



TIM a également fait état d'un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros, un chiffre en baisse de 4,9% en données organiques.



De cette publicatio, les analystes du bureau d'études parisien Oddo BHF retiennent ce matin un 'redressement dans les mobiles', mais aussi un 'décrochage dans le fixe'.



'Dans le fixe, les chiffres sont beaucoup plus faibles que les trimestres précédents, reflétant un virage plus agressif dans le pricing après plusieurs hausses de prix qui ont été arrêtées au quatrième trimestre', expliquent les analystes parisiens.



Autre élément notable, le conseil d'administration de TIM a entériné hier soir le lancement d'un nouveau plan stratégique à horizon 2022, qui prévoit désormais de ramener l'endettement du groupe sous le seuil des 20 milliards d'euros.



A titre de comparaison, la dette de TIM se montait à près de 23,8 milliards d'euros fin 2019.



L'action progresse actuellement de près de 6% à la Bourse de Milan, après avoir accusé une chute de plus de 25% ces quatre derniers jours.



