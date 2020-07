Offre de Tim Brasil (Telecom Italia), Telefonica Brasil et Claro sur

l'opérateur brésilien Oi

ROME (awp/afp) - Le groupe télécoms italien Telecom Italia (Tim) a annoncé samedi que sa filiale au Brésil Tim Brasil avait soumis une offre pour reprendre les activités mobiles de l'opérateur brésilien Oi, conjointement avec ses concurrents Telefonica Brasil et Claro.

"L'offre conjointe reste soumise à certaines conditions", a souligné Tim, dont le principal actionnaire est le groupe français Vivendi, dans un communiqué.

Oi, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie fixe au Brésil, souffre d'un problème de trésorerie depuis des années. En 2016, il avait demandé à être placé en redressement judiciaire afin de restructurer une lourde dette de près de 19 milliards de dollars.

Selon son dernier bilan, Oi dispose de 35 millions d'abonnés mobiles.

"L'opération, si elle est réalisée, apportera une valeur ajoutée à tous nos actionnaires et clients grâce à une croissance supplémentaire, des gains d'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la qualité du service", a affirmé Tim, estimant qu'elle contribuerait en outre "au développement et à la compétitivité de l'industrie brésilienne des télécommunications".

Son partenaire dans l'opération, Telefonica Brasil, offre des services mobiles, sous la marque Vivo, ainsi que de la téléphonie fixe dans l'État de Sao Paulo.

Quant à Claro, il appartient au groupe América Movil, contrôlé par le milliardaire mexicain Carlos Slim.

