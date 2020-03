Telecom Italia signe un accord avec Google Cloud

Milan (awp/afp) - L'opérateur italien Telecom Italia (Tim) a annoncé mercredi la signature d'un accord avec Google Cloud pour un partenariat stratégique visant à le faire devenir le principal acteur italien dans l'offre de services Cloud (informatique dématérialisée).

Les deux entreprises avaient signé un protocole d'accord en ce sens en novembre.

Tim et Google Cloud travailleront ensemble à la création de services innovants de cloud pour enrichir l'offre de services technologiques de l'opérateur italien, ont-ils expliqué dans un communiqué.

Tim prévoit une accélération des revenus de ses services technologiques pour atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2024, grâce notamment au partenariat avec Google Cloud.

"Ce partenariat stratégique avec Google fait de Tim une référence en Italie dans le cloud et l'edge computing ("informatique en périphérie"), deux marchés qui seront de plus en plus importants avec la mise en place progressive de la 5G et de l'intelligence artificielle", a commenté son patron Luigi Gubitosi.

L'objectif de l'accord est aussi de permettre l'accélération de la diffusion du numérique dans les entreprises et les administrations publiques italiennes.

Il se traduira par la construction de nouveaux centres data, en plus des 22 que Tim possède actuellement, et par des embauches et un plan de formation qui impliquera 6.000 personnes dans les services techniques, commerciaux et de pré-vente.

Le marché du cloud (informatique dématérialisée) a un taux de croissance supérieur à 20% par an en Italie, ce qui en fait le marché le plus dynamique dans le secteur des technologies-télécoms-médias, avait souligné en novembre l'opérateur, qui entend ainsi augmenter ses revenus, en berne ces dernières années.

afp/rp