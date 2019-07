Telecom Italia et Vodafone s'allient pour déployer la 5G

Rome (awp/afp) - Telecom Italia (TIM) et Vodafone ont annoncé vendredi la signature d'un accord pour déployer leur 5G via une mise en commun de leurs tours relais.

Les deux compagnies de téléphonie mobile entendent aussi coopérer pour développer leurs réseaux de transmission par fibre optique.

Cet accord devrait permettre des économies estimées à 800 millions d'euros sur les 10 prochaines années, assurent les deux compagnies dans un communiqué.

Il permettra aussi à la société Inwit, filiale de TIM dont chacun des deux partenaires détiendra désormais 37,5%, d'augmenter son bénéfice d'exploitation de 200 millions d'euros par an d'ici à 2026.

Avec les réseaux des deux compagnies, Inwit comptera plus de 22.000 tours relais, soit le premier réseau d'Italie et le second d'Europe, selon TIM et Vodafone.

afp/rp