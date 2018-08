Italie: amende pour pratiques agressives pour trois opérateurs téléphoniques

Rome (awp/afp) - Trois opérateurs téléphoniques italiens, Wind Tre, Telecom Italia et Vodafone Italia, se sont vu infliger une amende totale de 3,2 millions d'euros pour des pratiques commerciales "agressives", a annoncé mercredi l'autorité italienne de la concurrence.

Selon l'autorité garante de la concurrence et du marché, les trois sociétés ont violé un article du code de la consommation en menaçant leurs abonnés en retard de paiement de les inscrire sur un fichier, non encore opérationnel et à la finalité obscure.

Elle estime que seuls des "mauvais payeurs intentionnels" peuvent, à certaines conditions, être inscrits sur ce type de fichier. Or les trois sociétés téléphoniques ont aussi envoyé leurs demandes de paiement à des clients qui pouvaient en contester le fondement.

De par la nature de leurs menaces, elles incitaient les clients à payer rapidement les sommes demandées, de crainte d'être inscrits dans un fichier qui risquait de les empêcher de souscrire à un contrat avec tous les autres opérateurs téléphoniques.

