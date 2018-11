Perte nette monstre pour Telecom Italia, qui ne confirme pas son objectif 2018

Milan (awp/afp) - L'opérateur Telecom Italia (Tim), dont le principal actionnaire est le français Vivendi, n'a pas confirmé jeudi soir son objectif pour 2018, après avoir subi une perte monstre due à des dévaluations d'actifs.

Sa perte nette sur le troisième trimestre s'élève à quelque 1,4 milliard d'euros, contre un bénéfice de 437 millions un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la perte s'élève à 868 millions d'euros (770 millions à périmètre comparable), contre un bénéfice de 1,03 milliard sur la même période de 2017.

Les dévaluations réalisées se montent à quelque 2 milliards d'euros.

Elles sont dues "à la détérioration du cadre compétitif et de la régulation et à des plus hauts taux d'intérêts", a expliqué Tim dans un communiqué, en précisant qu'elles ne modifiaient "pas les priorités stratégiques du plan triennal".

Dans ce contexte, le groupe n'a néanmoins pas confirmé son objectif pour 2018 d'un ratio dette nette financière rectifiée et Ebitda à environ 2,7 fois à fin 2018, établi avant l'acquisition des fréquences 5G.

Elle explique cette décision par de "nombreux facteurs, parmi lesquels l'amende liée au processus de Golden Power (infligée par le gouvernement en raison du non-respect des obligations de Tim en terme d'information, NDLR), la consolidation dans un contexte concurrentiel adverse, les tensions liées à la régulation sur le marché intérieur, auxquels s'ajoute la faiblesse du taux de change du real brésilien".

afp/rp