Telecom Italia: bénéfice net en recul de 7,04% au 1er semestre

Milan (awp/afp) - L'opérateur Telecom Italia (Tim), dont le principal actionnaire est le français Vivendi, a annoncé mardi soir avoir vu son bénéfice net reculer de 7,04% au premier semestre, à 554 millions d'euros.

Le groupe précise néanmoins qu'à périmètre comparable, le bénéfice net atteint 618 millions d'euros, soit une hausse de 3,7% sur un an. Ce chiffre est meilleur qu'attendu par les analystes qui tablaient selon le consensus Factset Estimates sur 572 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires est lui en recul de 3,38%, à 9,44 milliards d'euros, et de 2,7% à périmètre comparable, à 9,51 milliards.

Le groupe a par ailleurs confirmé sa volonté de vendre sa participation de 70% dans Persidera, un opérateur de réseaux. La Commission européenne avait donné fin mai 2017 le feu vert à la prise de contrôle de Telecom Italia par Vivendi, à condition que le groupe français cède cette participation.

Vivendi détient 23,9% du capital de l'opérateur italien et en est son principal actionnaire.

Néanmoins, lors d'une assemblée générale d'actionnaires début mai 2018, le groupe français a perdu le contrôle du conseil d'administration au profit de la liste présentée par le fonds activiste américain Elliott, qui critiquait sa "mauvaise gestion".

Depuis trois mois, le titre Telecom Italia a perdu près de 30% à la Bourse de Milan.

"La correction du titre a été trop agressive selon nous", ont souligné récemment les analystes de Mediobanca Securities, en ne se disant "pas préoccupés par l'arrivée d'Iliad" pour l'opérateur italien.

Iliad a conquis un million d'utilisateurs en Italie un plus d'un mois et demi après son arrivée dans le pays et le lancement de ses services, le 29 mai, dépassant les attentes des analystes.

Le groupe français a obtenu "des chiffres très bons, mais l'impact devrait se réduire dans les mois à venir", selon Mediobanca.

L'agence de notation Moody's estime de son côté que l'entrée d'Iliad va durcir la compétition et réduire les revenus des services mobiles des opérateurs présents, avec une baisse atteignant 4 à 5% par an pour les deux prochaines années pour Tim.

afp/rp