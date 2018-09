NeoTract : annonce les résultats de deux études démontrant les avantages transformateurs du système UroLift® de soins de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP)

Ces études montrent que une réduction significative du nombre de complications, une amélioration de la capacité de services et une réduction des coûts.

NeoTract, une filiale à cent-pour-cent de Teleflex Incorporated (NYSE:TFX) qui se consacre à répondre aux besoins non-satisfaits dans le domaine de l'urologie, a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données cliniques lors de la conférence annuelle du Congrès mondial d'endo-urologie 2018, provenant de deux études britanniques sur le nouveau système de la société, UroLift® destiné aux patients atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

"Cette analyse du système UroLift démontre son impact transformatif sur les soins apportés aux patients souffrant d'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) dans le cadre d'un système de santé majeur," a déclaré Dave Amerson, président de l'unité commerciale chez NeoTract. "Ces résultats concrets continuent d'appuyer les conclusions de notre essai pivot, en matière de sécurité et d'efficacité du système UroLift, tout en suggérant que l'adoption de ce système peut permettre d'économiser des millions de Livres Sterling via la réduction des coûts d'organisation en comparaison avec la procédure chirurgicale invasive traditionnelle de résection transurétrale de la prostate (RTUP), pour traiter les patients présentant une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP)," a-t-il ajouté.

Ces données britanniques suggèrent que le système UroLift permet de réduire sensiblement les coûts qu'entraîne une résection transurétrale de la prostate (RTUP)

L'étude sur les soins chirurgicaux transformateurs apportés aux patients atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) compare les résultats des patients, les ressources consommées, ainsi que les coûts de traitement associés dans le cadre de cette maladie chez les hommes traités à l'aide du système UroLift, avec ceux des patients ayant subi une résection transurétrale de la prostate (RTUP), via le système d'information sur l'établissement des coûts au niveau des patients (PLICS- Patient Level Information Costing System) au Leeds Teaching Hospitals NHS Trust de Leeds, en Angleterre.

Les données de cette étude en situation réelle, présentées par Oliver Kayes, M.D., urologue au Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, montrent que le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) via le système UroLift permet de réduire la durée de l'intervention, ainsi que de l'hospitalisation des patients à 0,4 jour en moyenne, en comparaison avec 4,6 jours dans le cas de la résection transurétrale de la prostate (RTUP) aiguë ou de 1,8 pour une résection transurétrale de la prostate (RTUP) réalisée en dehors de l'urgence. Les résultats de cette étude démontrent que le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) à l'aide du système UroLift a permis de réduire les coûts généraux de 42%, en comparaison avec la chirurgie RTUP. Une analyse plus approfondie réalisée dans le cadre de cette étude unicentrique calcule que l'adoption du système UroLift dans 50% de toutes les interventions chirurgicales réalisées à l'hôpital dans le cadre de cette pathologie génèrerait une économie annuelle supplémentaire de 42.000 Livres Sterling, tout en économisant également chaque année 300 jours-lits et 106 heures passées en salle d'opération.

"Les résultats de cette étude démontrent que le système UroLift fait progresser les procédures de traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) dans un environnement de cas quotidiens, obtenant ainsi des résultats positifs chez les patients, sans investissement financier ni complications accrues chez ces derniers," a déclaré le Dr. Kayes. 'Les données de cette étude suggèrent que l'adoption du système UroLift augmenterait la capacité générale, permettant ainsi aux centres de soins de santé de mettre l'accent sur les cibles critiques en termes de cancer ainsi que sur les temps d'attente, tout en réduisant les retards dans les opérations chirurgicales urgentes et non-urgentes," a-t-il poursuivi.

L'étude des réductions des coûts, également présentée par le Dr. Kayes, compare les résultats et les coûts selon un traitement via le système UroLift ou résection transurétrale de la prostate (RTUP). L'étude a analysé des rapports consacrés au système UroLift et publiés depuis 2010, ainsi que des données provenant de la base de données du National Health Service Hospital Episode Statistics (HES) et du Health Improvement Network (THIN) afin d'identifier les taux d'hospitalisation et de traitement dans le cas de la résection transurétrale de la prostate (RTUP), de 2010 à 2016 en Angleterre.

Les résultats indiquent que les coûts moyens de ce type de procédure sont très semblables, qu'il s'agisse du système UroLift ou de la RTUP, mais qu'aucune hospitalisation ni visite de contrôle n'est requise dans le premier cas. L'analyse a également expliqué le faible taux de complications relevé avec le système UroLift, sur la base des données publiées, ce qui entraîne un besoin minimal de traitement hospitalier et aucun exemple de dysfonction érectile ou de l'éjaculation durable. Cette analyse, qui fournit une estimation prudente de 50% de réduction des complications grâce au système UroLift et de 50% d'adoption chez les patients qui, dans le cas contraire, subiraient un RTUP, indique que la diminution du nombre de complications permettrait, à elle seule, d'économiser environ 27 millions de Livres Sterling. Les résultats de cette étude sont conformes à l'étude sur les soins chirurgicaux, ce qui démontre qu'une utilisation accrue du système UroLift pour traiter les patients atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) pourrait permettre de réduire les coûts de manière significative tout en conservant des résultats patients positifs.

A propos du système UroLift

Le système UroLift, approuvé par la FDA, est une technologie mini-invasive éprouvée pour le traitement des symptômes des voies urinaires inférieures causés par l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Installés lors d’une intervention transurétrale, mini-invasive, en consultation externe, les implants UroLift permanents soulagent l’obstruction de la prostate et permettent d’ouvrir l’urètre directement sans couper, chauffer ou prélever le tissu prostatique. Les données cliniques issues d’une étude pivot, randomisée, contrôlée et réalisée auprès de 206 patients ont montré que les patients souffrant d’hypertrophie de la prostate et ayant reçu un implant UroLift ont fait état d’une amélioration rapide et durable des symptômes et du débit urinaire sans compromettre la fonction sexuelle. Les patients ont également observé une nette amélioration de leur qualité de vie. Près de 70 000 hommes ont été traités avec le système UroLift aux États- Unis. Les événements indésirables les plus couramment signalés sont notamment l’hématurie, la dysurie, l’urgence mictionnelle, les douleurs pelviennes et l’incontinence impérieuse. La majorité des symptômes étaient de sévérité légère à modérée et ont disparu dans les deux à quatre semaines suivant l’intervention. Le lift prostatique et urétral (Prostatic Urethral Lift ou PUL) à l'aide du système UroLift est recommandé pour le traitement de l’HBP dans les directives cliniques de l’American Urological Association et de l’Association européenne d’urologie. Le système UroLift est disponible aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada, au Mexique et en Corée du Sud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.UroLift.com.

A propos de NeoTract | Teleflex Interventional Urology

L'unité commerciale NeoTract Interventional Urology, filiale à cent-pour-cent de Teleflex Incorporated, se consacre à développer des dispositifs novateurs et cliniquement efficaces répondant aux besoins non-satisfaits dans le domaine de l'urologie. Notre priorité initiale est l'amélioration de la norme de soins pour les patients présentant une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) à l'aide du système UroLift, basé sur un implant permanent minimalement invasif qui traite les symptômes tout en préservant une fonction sexuelle normale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.NeoTract.com.

A propos de Teleflex Incorporated

Teleflex est un fournisseur mondial de technologies médicales conçues pour améliorer la santé et la qualité de vie. Ses innovations sont guidées par des objectifs précis : une recherche constante des besoins cliniques non satisfaits, pour le bien des patients et des professionnels de santé. Notre portefeuille consiste en un large éventail de solutions dans les domaines de l’accès vasculaire et interventionnel, de la chirurgie, de l’anesthésie, des soins cardiaques, de l’urologie, de la médecine d’urgence et des soins respiratoires. Les employés de Teleflex dans le monde partagent l’idée que ce qu’ils font chaque jour peut faire la différence. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.teleflex.com.

Les marques de confiance Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rusch®, UroLift® et Weck®, unies par un même objectif, appartiennent à Teleflex.

Oliver Kayes est un consultant rémunéré au service de NeoTract | Teleflex Interventional Urology.

