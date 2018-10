NeoTract : se félicite de l'annonce du gouvernement britannique de lever les barrières à l'adoption du système UroLift® dans le traitement de la HBP pour l'intégralité des hôpitaux NHS en Angleterre

Annoncé aujourd'hui, un nouveau projet gouvernemental désigne le système UroLift® comme une des sept innovations les plus transformatrices pour les patients NHS sur l'ensemble des domaines de spécialisation

NeoTract, une filiale détenue en exclusivité par Teleflex Incorporated (NYSE:TFX), spécialisée dans les besoins non satisfaits en urologie, se félicite aujourd'hui de l'annonce que son système novateur UroLift® destiné aux patients atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) a été désigné par le gouvernement britannique comme un des sept produits à adoption rapide dans le cadre de la procédure collaborative d'accès accéléré.

Le système UroLift bénéficiera dès maintenant de la procédure collaborative d'accès accéléré afin d'assurer une adoption rapide au sein du réseau NHS. Cette procédure permet aux produits transformateurs d'être mis à disposition des patients dans les meilleurs délais grâce à une simplification des décisions de réglementation et de mise sur le marché.

Neil Barber, urologue consultant, du Frimley Health NHS Foundation Trust, a été le premier chirurgien à proposer le système UroLift System sur le réseau NHS. M. Barber déclare: "Je suis très content de cette annonce. Ayant participé à l'essai clinique randomisé à l'échelle européenne, les avantages potentiels que représentent le système UroLift aussi bien pour les patients que pour le NHS sont rapidement devenus une évidence. Dès le début, il est apparu clairement qu'il s'agit d'une procédure de jour efficace qui, pour la première fois, préserve la fonction sexuelle; qui pourrait nous permettre de proposer à la plupart des patients de repartir chez eux sans cathéter; et qui assurerait une amélioration rapide des symptômes et un retour aux activités normales des patients quelques jours après l'intervention, au lieu de quelques semaines, comme c'est le cas pour la majorité des options chirurgicales standard.

"Depuis les premières procédures en 2014, nous avons observé dans le cadre du NHS que le système UroLift nous a énormément aidé à améliorer l'utilisation de nos ressources. Au sein de ma fondation, nous avons été en mesure de transférer l'intervention, qui se faisait jusque-là dans un bloc opératoire classique, vers une salle d'intervention légère, et nous pouvons effectuer jusqu'à six procédures du système UroLift sur une liste. Ceci nous aide à libérer d'importantes ressources et à réduire les délais d'attente dans d'autres parties de notre service."

Justin Hall, vice-président pour la région EMOA et directeur général de Teleflex Interventional Urology, déclare: "Nous sommes honorés de voir que le système UroLift fait partie des sept produits soutenus par la procédure collaborative d'accès accéléré, ce qui permettra d'en assurer l'adoption rapide.

L'ajout du système UroLift à la liste des produits à adoption rapide de la procédure collaborative d'accès accéléré fait suite à la décision du NHS (Angleterre) en 2017 de désigner le traitement comme premier bénéficiaire de la tarification appliquée aux innovations et aux technologies, ce qui nous a largement aidé à accélérer le déploiement de ce traitement mini-invasif en hôpital de jour au sein du NHS.

Et M. Hall d'ajouter: "Cette annonce montre que le gouvernement a reconnu les avantages cliniques uniques de ce traitement, la qualité et la fiabilité de nos preuves cliniques et, de manière croissante, les données de monde réel recueillies par les urologues du NHS. Leur expérience montre que l'utilisation du système UroLift leur permet d'apporter des avantages aux services d'urologie du NHS: en termes de réduction des coûts globaux et des complications; d'une diminution substantielle du nombre de jours-lits; et du nombre d'heures opératoires. Le système UroLift a le potentiel de libérer des ressources pour les urologues, pour leur permettre de se concentrer sur des cas de cancer graves et les délais d'attente, et de réduire les délais des interventions d'urgence et planifiées.

"Notre étroite collaboration avec les médecins et les régulateurs du NHS est à l'origine d'une véritable transformation des services: pas uniquement pour les patients et les options thérapeutiques, mais aussi au niveau de l'élaboration d'une méthodologie relative à l'adoption d'une technologie de santé disruptive, à l'image du système UroLift, et de son intégration dans le NHS, avec un calendrier nettement raccourci par rapport aux précédentes innovations."

Jean-Luc Dianda, président de la région EMOA chez Teleflex, déclare: "Le système UroLift est une acquisition récente pour Teleflex, et nous considérons qu'il répond parfaitement à notre déclaration d'intention, qui consiste à fournir des technologies médicales conçues pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients. Cette annonce démontre que le traitement est également reconnu comme une technologie transformatrice par un important système de santé publique."

À propos du système UroLift®

Approuvé par la FDA, le système UroLift est une technologie mini-invasive éprouvée pour le traitement des symptômes des voies urinaires inférieures provoqués par une hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Les implants permanents UroLift, placés durant une intervention transurétrale mini-invasive ambulatoire, soulagent l'obstruction prostatique et ouvrent directement l'urètre sans incision, échauffement ni ablation des tissus prostatiques. Les données cliniques d'une étude pivot, randomisée et contrôlée, menée auprès de 206 patients, ont démontré que les patients avec une prostate hypertrophiée ayant reçu des implants UroLift, ont présenté une amélioration rapide et durable au niveau des symptômes et du débit urinaire, sans compromettre la fonction sexuelle. La qualité de vie des patients a également bénéficié d'une amélioration significative. Près de 70 000 hommes ont été traités avec le système UroLift aux États-Unis. Les événements indésirables les plus commune signalés sont l'hématurie, la dysurie, l'urgence mictionnelle, les douleurs pelviennes, et l'incontinence impérieuse. La plupart des symptômes étaient de nature modérée à grave, et ont été résolus entre deux et quatre semaines après l'intervention. La procédure de lift prostatique et urétral avec le système UroLift est recommandée pour le traitement de la HBP dans les directives cliniques de l'American Urological Association et de l'Association européenne d'urologie. Le système UroLift est disponible aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada, au Mexique et en Corée du Sud. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.UroLift.com.

À propos de NeoTract | Teleflex Interventional Urology

Filiale détenue en exclusivité par Teleflex Incorporated, la division d’urologie interventionnelle NeoTract se consacre au développement de dispositifs innovants, mini-invasifs et cliniquement efficaces, qui répondent aux besoins urologiques non satisfaits. La priorité initiale de la société est l’amélioration de la norme de soins des patients atteints de HBP à l’aide du système UroLift, un implant mini-invasif permanent, qui a été conçu pour traiter les symptômes tout en préservant la fonction sexuelle normale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.NeoTract.com.

À propos de Teleflex Incorporated

Teleflex est un fournisseur mondial de technologies médicales conçues pour améliorer la santé et la qualité de vie. Ses innovations sont guidées par un objectif précis: la recherche constante des besoins cliniques non satisfaits, pour le bien des patients et des professionnels de santé. La société propose un large éventail de solutions dans les domaines de l’accès vasculaire et interventionnel, de la chirurgie, de l’anesthésie, des soins cardiaques, de l’urologie, de la médecine d’urgence et des soins respiratoires. Les employés de Teleflex dans le monde partagent l’idée que jour après jour, leur travail peut changer la donne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.teleflex.com.

Teleflex est détenteur de Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rusch®, du système UroLift® et Weck®, des marques de confiance unies par une même détermination.

Neil Barber est un consultant rémunéré par NeoTract | Teleflex Interventional Urology.

