Telefonica : BarCap réduit son objectif de cours

17/12/2018 | 11:07

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Telefonica et ajuste son objectif de cours de 9,10 à 8,80 euros, dans une note sur le secteur européen des télécommunications, secteur sur lequel sa vision passe de 'négative' à 'positive'.



Le broker s'attend à ce que les tendances opérationnelles du secteur s'améliorent en 2019 par rapport à 2018, grâce à de moindres freins réglementaires et à l'absence de nouvelle détérioration de l'environnement concurrentiel.



BarCap reconnait toutefois que les estimations dans le secteur se sont montrées trop optimistes dans les périodes récentes, et cite une concurrence plus difficile en Espagne comme un élément négatif potentiel.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.