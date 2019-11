Telefonica : Berenberg reste à 'conserver', rehausse sa cible

26/11/2019 | 13:12

Berenberg rehausse son objectif de cours de 7,40 à 7,80 euros sur Telefonica, mais réaffirme sa recommandation 'conserver', en dépit du 'charme en termes de valorisation' qu'il reconnait au titre de l'opérateur télécoms espagnol.



'Avec un marché grand public espagnol en détérioration et diverses enchères de spectre 5G en 2020, il est difficile de voir le cours de l'action Telefonica surperformer', juge le broker en résumé de sa note.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.