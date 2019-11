Telefonica : La valeur du jour en Europe TELEFONICA dévoile un bénéfice net divisé par deux sur neuf mois, le titre mal orienté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Telefonica recule de 1,88% à 6,80 euros dans le sillage de son point d’activité sur neuf mois. Le numéro un espagnol des télécommunications a, sur la période, vu son bénéfice net chuter de 50,6% à 1,344 milliard d’euros. La marge OIBA a elle reculé de 1,9 point à 31,8%. Pour sa part, le chiffre d’affaires a atteint 36,023 milliards, en hausse de 0,7% et 3,6% en organique."Pour l'avenir, nous réitérons nos prévisions pour cette année et nous sommes confiants que notre transformation numérique stimulera les retours et offrira les meilleures solutions technologiques à nos clients", a commenté José María Álvarez-Pallete, Président-Directeur Général.