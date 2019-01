Telefonica : accord avec Vodafone pour la 5G au Royaume Uni

23/01/2019 | 10:15

Telefonica, via sa filiale britannique O2, annonce ce mercredi la signature d'un accord avec Vodafone visant à renforcer leur partenariat de partage de réseau existant au Royaume Uni, notamment pour y inclure la 5G.



Cet accord permettra aux deux opérateurs télécoms de 'déployer la 5G plus rapidement, d'offrir des services 5G à davantage de clients dans des zones géographiques plus étendues, et de réaliser ceci à un moindre coût'.



O2 et Vodafone ont aussi l'intention d'évaluer les options pour livrer un réseau de transmission fibre partagé à l'épreuve du temps, et pour renforcer leur infrastructure de tours passives codétenue à 50/50.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.