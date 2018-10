Telefonica : bien orienté après ses trimestriels

31/10/2018 | 10:58

Telefonica gagne 2,4% à Madrid, après la publication par l'opérateur télécoms d'un bénéfice net en croissance de 35,8% à 1,14 milliards d'euros et d'une marge d'OIBDA en hausse de 2,4 points à 34,5% au titre du troisième trimestre.



Le groupe espagnol a vu ses revenus se tasser de 8,3% à 11,7 milliards d'euros. En termes organiques, la croissance du chiffre d'affaires s'est toutefois accélérée pour atteindre 2,7%, tirée par des ventes de combinés en progression de 20,7%.



Fort de ces performances meilleures que prévu, Telefonica vise désormais pour l'année 2018 une croissance de ses revenus d'environ 2%, et non plus 1,5%, pour une marge d'OIBDA toujours attendue en hausse de jusqu'à 0,5 point de pourcentage.



