Telefonica : bien orienté après son plan de réorganisation

28/11/2019 | 09:49

L'action Telefonica prend 1,9% à Madrid, au lendemain de l'annonce par l'opérateur télécoms d'un important plan de réorganisation, axé sur cinq décisions stratégiques, qui 'marque une nouvelle ère pour l'entreprise'.



Ce plan prévoit un accent mis sur les marchés clés (Espagne, Brésil, Royaume Uni et Allemagne); la création de Telefónica Tech; la création de Telefónica Infra; la scission opérationnelle d'Hispanoamérica; et une redéfinition du centre entreprises.



'Ces mesures génèreront, entre autres effets, plus de deux milliards de revenus supplémentaires et une hausse de deux points de pourcentage de la marge de cash-flow opérationnel en 2022', estime le groupe espagnol.



