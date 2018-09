Telefonica : cession possible au Mexique et Amérique Centrale

27/09/2018 | 13:48

Telefonica, la plus grande société de télécommunication d'Espagne, souhaiterait vendre une partie ou la totalité de ses activités au Mexique et en Amérique Centrale selon le journal espagnol El Economista. Un accord sur ces cessions pourrait être conclu dans les prochaines semaines rapporte Aurel BGC. Les négociations seraient en effet bien avancées.



Les activités du groupe au Mexique sont valorisées entre 1,1 et 1,9 milliard d'euros et celles en Amérique Centrale a près de 760 millions d'euros précise Aurel BGC.



Rappelons que la dette du groupe a reculé pour le cinquième trimestre de suite, à 43,6 milliards d'euros à fin juin 2018 (contre 48,5 milliards d'euros l'année dernière). Elle reste cependant très importante, ce qui conduit le groupe à vouloir étudier des cessions.



