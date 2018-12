Telefonica: des millions de clients de la filiale O2 privés de données

Londres (awp/afp) - L'opérateur mobile britannique O2 connaissait jeudi une panne dans l'utilisation des données affectant des millions de clients au Royaume-Uni et dont il pense qu'elle pourrait toucher d'autres réseaux dans le monde.

"Nous sommes au courant du fait que nos clients ne sont pas en mesure d'utiliser les données ce matin", explique dans une déclaration transmise à l'AFP un porte-parole de l'opérateur mobile, le plus important au Royaume-Uni.

Les personnes affectées depuis tôt ce matin n'avaient pas accès à internet ni à leurs emails sur leur téléphone mobile.

Filiale du géant espagnol des télécoms Telefonica, O2 compte 25 millions de clients directs, mais, au total, 32 millions de personnes utilisent son réseau, via d'autres opérateurs comme Tesco Mobile ou Sky.

Le groupe explique que la panne provient d'"un problème informatique mondial" touchant l'un de ses fournisseurs qu'il ne nomme pas. O2 estime ainsi fortement probable que d'autres opérateurs mobiles dans le monde soient affectés.

"Nos équipes techniques travaillent pour résoudre le problème le plus vite possible", précise le porte-parole, qui présente ses excuses aux clients et leur conseille d'utiliser le wifi si possible.

Le dernier problème d'ampleur pour O2 remontait à juillet 2012 quand une panne géante de son réseau avait perturbé pendant 24 heures les communications de milliers d'abonnés.

