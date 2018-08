Telefonica : discuterait avec Amazon pour Prime Video

22/08/2018 | 15:57

Telefonica serait en négociations avec Amazon pour intégrer le service Prime Video de ce dernier dans ses offres de téléphonie, télévision et Internet, d'après Bloomberg qui cite une source proche du dossier.



Le média américain explique que l'opérateur télécoms espagnol souhaiterait ainsi épargner à ses clients le tracas de souscrire à des contenus séparément, et ainsi s'assurer d'une plus grande dépendance de leur part à l'égard de ses offres.



Bloomberg rappelle que Telefonica a déjà conclu en mai des accords du même type avec Netflix pour l'Europe et l'Amérique Latine, et ajoute qu'il discuterait avec plusieurs autres services de streaming pour des opérations qui couvriraient certains marchés.



