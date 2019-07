Telefonica : en recul après ses résultats semestriels

25/07/2019 | 11:17

Telefonica recule de 1,2% à Madrid, après la publication par l'opérateur télécoms d'un bénéfice net en croissance de 2,8% à 1,79 milliard d'euros et d'une marge d'OIBDA en hausse de 2,8 points à 36,1% au titre du premier semestre 2019.



L'opérateur télécoms espagnol a vu ses revenus se tasser de 0,9% à 24,1 milliards d'euros, mais en organique, son chiffre d'affaires s'est accru de 3,8%, avec des progressions observées dans chaque zone géographique.



'Cette croissance rentable et durable nous a encore permis de réduire notre dette nette, pour le neuvième trimestre de suite, grâce à une génération de cash vigoureuse', souligne le PDG José María Álvarez-Pallete.



