Telefonica : en repli après ses résultats à neuf mois

05/11/2019 | 09:48

Telefonica recule de 2% à Madrid, après la publication par l'opérateur télécoms d'un bénéfice net divisé par deux à 1,34 milliard d'euros et d'une marge d'OIBDA en baisse de 1,9 point à 31,8% au titre des neuf premiers mois de 2019.



L'opérateur télécoms espagnol a vu ses revenus augmenter de 0,7% à 36 milliards d'euros, mais en organique, son chiffre d'affaires s'est accru de 3,6%, avec des améliorations au troisième trimestre en Espagne, au Brésil et en Allemagne.



Telefonica indique 'avoir fait progresser le déploiement de ses réseaux ultrarapides tout en ayant réduit sa dette nette pour le dixième trimestre de suite' et 'réitérer l'ensemble de ses objectifs annuels, ainsi que le dividende correspondant à 2019'.



