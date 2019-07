Telefonica: le bénéfice net trimestriel recule pour provisions et hyperinflation

Madrid (awp/afp) - Le groupe de télécoms espagnol Telefonica a publié jeudi un bénéfice net en recul de 4,5% au deuxième trimestre, pâtissant notamment de provisions pour litiges fiscaux et de l'hyperinflation en Argentine.

Le résultat net atteint 862 millions d'euros, en-dessous des 976 millions que prévoyaient en moyenne les analystes interrogés par le fournisseur d'informations Factset.

Telefonica explique avoir dû provisionner 152 millions d'euros pour litiges fiscaux ce trimestre, tandis que "l'ajustement" dû à l'hyperinflation en Argentine lui a coûté 101 millions d'euros.

L'impact négatif des taux de change en Argentine et au Brésil a également "réduit de 4,1 points de pourcentage la croissance annuelle des revenus".

En parallèle, le chiffre d'affaires a stagné à 12,1 milliards d'euros, continuant à pâtir de la fin des frais d'itinérance (roaming) en Europe, supprimés mi-2017.

Cet "impact négatif de la régulation" a amputé les ventes de 0,6 point de pourcentage, explique Telefonica.

Les dépenses liées au personnel ont aussi augmenté de 5,5% au 2e trimestre, à cause de "l'actualisation des salaires en Argentine et de dépenses plus importantes au Royaume-Uni, malgré les économies générées en Espagne, Allemagne et Brésil par les plans de restructuration".

Le nombre d'employés a baissé de 3,4% en un an, à environ 118.000 fin juin.

Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net a augmenté de 2,8% à 1,78 milliard d'euros, principalement grâce à l'adoption d'une nouvelle norme comptable venue gonfler les profits au premier trimestre.

La dette, problème récurrent de Telefonica, a reculé de 5,7% sur un an mais reste quasiment stable par rapport à la fin du premier trimestre à 40,3 milliards.

Au premier semestre, le groupe, qui mise sur les services à forte valeur ajoutée, a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires dans les abonnements 4G (+18%) et la fibre optique (+14%).

Le revenu moyen par client a augmenté de 4,4%.

Présent dans 21 pays, Telefonica a pour premiers marchés l'Espagne et le Brésil. Il est présent dans presque toute l'Amérique latine, ainsi qu'en Allemagne et au Royaume-Uni.

afp/al