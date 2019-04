Telefonica : ne sera plus coté à Londres

12/04/2019 | 11:59

Le géant espagnol des télécommunications Telefonica annonce qu'il ne sera plus coté à la Bourse de Londres, en raison de la faiblesse des volumes de transactions.



Le groupe en a fait la demande auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni.



Cette radiation entrera en vigueur le 16 mai. Les actions Telefonica continueront notamment à être négociées à la Bourse de Madrid.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.