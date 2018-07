Telefonica : poursuite de la réduction de la dette

26/07/2018 | 11:53

Telefonica, la plus grande société de télécommunication d'Espagne, a fait état ce matin d'un bénéfice d'exploitation avant amortissements en hausse de 1,9% au deuxième trimestre, à 4,2 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 6,3% à 12,1 milliards d'euros au deuxième trimestre en données publiées, mais a progressé de 2% en organique, soutenu par une forte croissance des ventes de terminaux et une performance positive des services.



La dette du groupe recule par ailleurs pour le cinquième trimestre de suite, à 43,6 milliards à fin juin.





