Telefonica publie un bénéfice semestriel en baisse

L'amélioration de son activité a confirmé la stratégie du groupe, qui vise les deux extrémités du marché espagnol, ce dernier représentant un tiers de son bénéfice d'exploitation.

Telefonica a investi des milliards dans les réseaux haut débit pour lutter contre la concurrence d'opérateurs à bas coûts comme son compatriote Mas Movil, ou la filiale d'Orange Jazztel, mais offre également des services premiums de télévision payante pour tenter de capter une clientèle plus rentable.

Le bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissements (OIBDA) s'est élevé à 8,1 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année contre 8,18 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net a grimpé à 1,74 milliard d'euros contre 1,6 milliard au premier semestre 2017.

La dévaluation du real brésilien a pesé sur le résultat, tout comme les autres marchés d'Amérique latine et le marché britannique.

Le Brésil est le deuxième marché de Telefonica, derrière l'Espagne.

Le groupe a maintenu son objectif d'une hausse de 1% environ de son chiffre d'affaires en 2018 mais anticipe une hausse de sa marge d'OIBDA d'un demi-point de pourcentage.

Le dividende restera inchangé à 0,40 euro par action.

Le titre prenait 1,64% à 7,49 euros vers 7h40 GMT à la Bourse de Madrid.

(Julien Toyer; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MASMOVIL IBERCOM SA 0.00% 94 6.94% ORANGE 1.39% 14.18 -3.42% TELEFONICA -0.23% 7.371 -9.28%