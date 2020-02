Telefonica : Berenberg abaisse son objectif de cours

11/02/2020 | 11:03

Berenberg a abaissé son objectif de cours de l'action Telefonica de 7,80 euros à 7,40 euros, tout en maintenant sa recommandation 'Conserver'.



Dans une note aux clients, le courtier allemand a déclaré que le désendettement et l'Espagne étaient deux questions clés pour le moment. Avec une dette excessive, le sentiment envers le secteur des télécommunications espagnoles devrait rester médiocre, indique Berenberg dans le rapport.



Avec des enchères prévues en Espagne et au Royaume-Uni cette année, le cours de l'action de Telefonica ne devrait pas surperformer, malgré son attrait au niveau des perspectives, a ajouté le bureau d'analyses.



