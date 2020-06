Télécoms: l'espagnol MasMovil indique avoir reçu une offre d'achat de 3 mds d'euros

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le titre de MasMovil grimpait de 23,7% lundi en fin de séance à la Bourse de Madrid, après que l'opérateur téléphonique a indiqué avoir reçu une offre d'achat de 3,3 milliards de dollars (2,96 milliards d'euros) de la part d'un consortium de fonds.

L'offre, qui émane des fonds Providence Equity, Cinven Capital Management et KKR, sera "bénéfique pour les actionnaires et les autres parties prenances du groupe", a affirmé le directeur général de MasMovil, Meinrad Spenger, dans une déclaration mise en ligne sur le site du groupe.

Le directeur général a également assuré que ce rachat n'affecterait ni la stratégie de l'opérateur, ni la direction en place.

MasMovil est le quatrième opérateur téléphonique d'Espagne derrière Telefonica, Orange et Vodafone, d'après l'agence Moody's. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros pour son dernier exercice et compte 8,9 millions de clients, dont 1,5 million pour le haut débit fixe et 7,4 millions dans le mobile.

-Barbara Kollmeier, MarketWatch (Version française François Schott) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire