Telefonica : BPA ajusté meilleur que prévu en 2019

20/02/2020 | 09:30

Telefonica publie un bénéfice net annuel divisé par trois à 1,14 milliard d'euros, soit 0,17 euro par action. En données sous-jacentes, ce BPA s'est établi à 0,65 euro, battant d'une dizaine de cents le consensus.



L'opérateur télécoms espagnol a vu sa marge d'OIBDA se tasser de 0,8 point à 31,2% pour des revenus presque stables (-0,6%) à 48,4 milliards de dollars. En organique, le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 3,2%, dépassant son objectif annuel qui était d'environ 2%.



Telefonica annonce qu'il versera au titre de 2020 un dividende de 0,4 euro par action, payable pour moitié en décembre 2020 et pour moitié en juin 2021. Il anticipe pour l'exercice qui commence une stabilité de ses revenus et de son OIBDA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.