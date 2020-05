Telefonica S A : La valeur du jour en Europe TELEFONICA négocie la fusion de sa filiale O2 avec Virgin Media

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Telefonica bondit de 4,19% à 4,355 euros dans un marché déprimé. Les investisseurs applaudissent la confirmation de négociations entre le groupe espagnol et l'opérateur américain Liberty Global en vue d'une fusion de la filiale britannique 02 du spécialiste télécoms espagnol avec le câblo-opérateur Virgin Media. Le groupe ibérique a précisé que les discussions ne sont qu'à un stade préliminaire.'' Le process entamé entre les deux parties se trouve dans une phase de négociation, sans que puissent être garantis, à ce stade, ni les termes précis ni la probabilité de réussite de celle-ci '' a déclaré Telefonica dans un communiqué adressé au gendarme de la Bourse espagnole.La société espagnole avait annoncé, fin novembre 2019, une réorganisation draconienne de ses activités afin de se focaliser sur ses marchés les plus porteurs, à savoir Espagne, Allemagne, Brésil et Royaume-Uni.Credit Suisse estime qu'un tel accord serait stratégique pour les deux groupes. D'une part, il créerait un acteur qui pourrait concurrencer un opérateur comme British Telecom. D'autre part, il permettrait de générer d'importantes synergies en matière d'exploitation et d'investissements.La banque helvète ajoute que, si cette accord se conclut par une joint-venture (JV) à 50%-50% (selon Bloomberg et le Telegraph), cela présente également l'avantage que Telefonica reste exposé à l'un de ses quatre marchés principaux et que Liberty Global évite de prendre un grand risque sur le segment du mobile.Le broker anticipe que, dans une telle négociation, le groupe télécoms espagnole pourrait recevoir un paiement initial (upfront) de 6,8 milliards de livres (équivalent à 3,5 fois l'Ebitda d'O2 UK).La maison d'analystes conclut en estimant que cet accord pourrait être négatif pour les autres opérateurs britanniques, tel que Vodafone, même si celui-ci est d'avantage axé sur les entreprises alors que O2 et Virgin Media sont plus à destination des consommateurs.