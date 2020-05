Telefonica : fusionne ses activités au Royaume-Uni

07/05/2020 | 09:55

La compagnie de téléphone espagnole Telefonica et le géant international du câble Liberty Global ont annoncé ce matin la fusion de leurs activités au Royaume-Uni dans le cadre d'une joint-venture 50/50.



La fusion de Virgin Media et O2 créera un fournisseur de communications avec plus de 46 millions d'abonnés vidéo, haut débit et mobiles et 11 milliards de livres de chiffre d'affaires, ont déclaré les sociétés.



L'accord comprendra une série de financements de recapitalisation qui portent sur environ 6 milliards de livres sterling, ont rajouté les deux groupes. Après prise en compte des recapitalisations, Telefonica devrait recevoir 5,7 milliards de livres sterling en produit de la transaction.



D'autre part, Telefonica a déclaré s'attendre à un impact 'limité' de la pandémie de Covid-19 et a décidé de maintenir son dividende.



Au premier trimestre, son résultat d'exploitation avant amortissements s'établit à 3,76 milliards d'euros, en baisse de 1,7% en organique, tandis que le chiffre d'affaires s'établit à 11,36 milliards d'euros, en baisse de 1,3%.



