Telenet : Eltrona reprend les activités de SFR-Coditel au Luxembourg, détenu par Telenet

Mardi 25 février 2020- Eltrona [1], câblo-opérateur luxembourgeois, reprend par voie de fusion les activités de l'entité SFR-Coditel [2] au Luxembourg détenue par Telenet [3], filiale de Telenet Group Holding NV (Euronext Bruxelles: TNET). Cette fusion, accompagnée de l'émission de nouvelles actions en faveur de Telenet, signe le partenariat stratégique entre les actionnaires d'Eltrona et Telenet. En parallèle, le groupe Post Luxembourg, actionnaire depuis 1998 d'Eltrona, a décidé de céder sa participation de 34% à Telenet. Les actionnaires d'Eltrona détiendront 50 % +1 des actions et Telenet 50 % -1 de l'entité fusionnée.

Eltrona évolue ainsi en un câblo-opérateur ayant une portée sur l'ensemble du territoire luxembourgeois, ce qui lui permettra d'être plus impactant sur un marché des télécommunications très dynamique.

SFR-Coditel Luxembourg avait rejoint le groupe Telenet en 2017, dans le cadre de l'acquisition des activités SFR-Coditel Belgique. La présente fusion implique la disparition de la marque SFR au Luxembourg, au profit de la marque Eltrona, au plus tard le 30 juin de cette année. Après une phase de migration et d'intégration, les clientèles respectives d'Eltrona et de SFR-Coditel bénéficieront toutes les deux d'une nouvelle, large et unique gamme homogène de services de télécommunications couvrant l'ensemble du territoire.

L'opération doit être finalisée dans les prochaines semaines et les parties œuvrent pour que la fusion puisse être complétée en début du mois d'avril. Les clients actuels de SFR-Coditel recevront personnellement de plus amples informations sur les démarches à effectuer dans les jours et semaines à venir.

« Par cette fusion, Eltrona consolide sa position au Luxembourg et augmente sa compétitivité sur le marché des télécommunications du Grand-Duché. La convergence de ressources ainsi que l'expertise de Telenet et d'Eltrona permettront à cette dernière de développer sa gamme de produits et services et de répondre au mieux aux besoins du marché luxembourgeois. »'Ce partenariat stratégique représente une solution idéale, tant pour Telenet que pour Eltrona. Chaque partie possède des compétences complémentaires et nous sommes d'avis que leur combinaison permettra de proposer une offre groupée attractive de produits et de services de télécommunications (télévision, internet, téléphonie mobile) sur un marché luxembourgeois en permanente évolution'.

[1] Eltrona Interdiffusion SA

[2] Coditel SàRL

[3] Telenet BV

A propos d'Eltrona

Fondée en 1969 par Henri Denzle, la société Eltrona Interdiffusion est le premier câblo-opérateur à Luxembourg fournissant ses services à plus de 70 000 ménages et utilisateurs, ainsi qu'à un bon nombre de communes et sociétés. Aux services de télévision se sont ajoutés, ces dernières années, des offres de services d'accès internet et de téléphonie fixe et mobile, pour en faire un des principaux opérateurs télécom. La société emploie 140 employés dans son activité télédistribution et télécommunication ainsi que 25 dans sa filiale Eltrona Security Systems, sur ses deux sites à Luxembourg Hollerich et à Esch/Alzette.

Plus d'informations sur :https://www.eltrona.lu/