Telenet : Emission réussie et établissment des prix de 475,0 millions de dollars de prêt à terme et de 205,0 millions d’euros de prêt à terme

Bruxelles, 8 août 2018 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Brussels: TNET) annonce la syndication d'un nouveau Term Loan pour un montant de 475,0 millions de dollars US (la « Facilité AN2 ») et d'un nouveau Term Loan pour un montant de 205,0 millions d'euros (la « Facilité AO2 »).

En vertu de la Facilité AN2, Telenet Financing USD LLC sera l'entité emprunteuse. La Facilité AN2 est assortie des mêmes caractéristiques que la Facilité initiale AN émise le 24 mai 2018. Ainsi, la Facilité AN2 est assortie (i) d'une marge de 2,25% au-dessus du LIBOR, (ii) d'un plancher (« floor ») LIBOR de 0% et (iii) d'un terme expirant le 15 août 2026. La Facilité AN2 a été émise à 98,5%.

En vertu de la Facilité AO2, Telenet International Finance S.à r.l. sera l'entité emprunteuse. La Facilité AO2 est assortie des mêmes caractéristiques que la Facilité initiale AO émise le 25 mai 2018. Ainsi, la Facilité AO2 est assortie (i) d'une marge de 2,50% au-dessus de l'EURIBOR, (ii) d'un plancher ('floor') EURIBOR de 0% et (iii) d'un terme expirant le 15 décembre 2027. La Facilité AO2 a été émise à 98,0%.

Telenet Financing USD LLC a l'intention d'utiliser le produit net de cette facilité pour octroyer un prêt à Telenet International Finance S.à r.l., qui utilisera ce produit, ainsi que les valeurs disponibles (« cash ») existantes, pour les distributions aux actionnaires nouvellement annoncées, ou existantes, et pour d'autres objectifs généraux liés à la société.

Au travers de ces opérations, la Société a relevé son niveau d'endettement à 3,8x et maintient la maturité moyenne de ses dettes de juste moins de 9,0 ans après transactions à des conditions de marché attractives.

Le financement dont il est question dans ce communiqué aura lieu en temps voulu.

Pour la Facilité AN2 et la Facilité AO2, Goldman Sachs a agi en qualité de Mandated Lead Arranger et Global Coordinator, avec Deutsche Bank, ING, Rabobank, Société Générale et The Bank of Nova Scotia, agissant en qualité de Mandated Lead Arrangers et Joint Bookrunners.