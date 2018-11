Telenet : La startup anversoise Spencer lève 2,5 millions d’euros avec son assistant numérique

La startup anversoise Spencer, une joint-venture de November Five et Telenet, a collecté 2,5 millions d'euros de financement pour accélérer sa croissance. Depuis le lancement de son assistant numérique au travail, les choses vont vite pour Spencer. La startup a conclu un partenariat avec Microsoft et a gagné la confiance de grandes entreprises telles que Proximus, DEME, Delhaize et Port of Antwerp. Pour le nouveau tour d'investissement, Spencer peut compter sur ses actionnaires et partenaires financiers existants, dont l'entreprise de télécoms Telenet.

Un assistant numérique qui regroupe les informations et actions de programmes et applications séparés en une seule et même appli simple et intuitive. À l'instar des CEO qui ont souvent un Managing Assistant veillant à ce qu'ils n'aient pas à se soucier de leur agenda, que la paperasserie soit en ordre et qu'ils soient informés de ce qui se passe au travail, Spencer répond à ces aspirations pour chaque travailleur individuellement, par-delà les solutions logicielles existantes chez le client.

60.000 travailleurs

Depuis, les choses ne traînent pas pour la startup anversoise. Cinq mois seulement après le lancement, elle a conclu un partenariat avec Microsoft et couplé son assistant à Office 365. En plus de clients comme Telenet, DEME et Proximus, Spencer a convaincu de grandes entreprises telles que Port of Antwerp, Ferranti, Q8 et Delhaize de déployer le produit afin de relever le niveau de l'expérience utilisateur numérique de leurs employés.

Le prix « Startup of the Year » de startups.be est venu couronner ce succès. Spencer est aussi, pour la deuxième année consécutive, nominé comme finaliste au concours Rising Star de Deloitte. Résultat : à ce jour, Spencer offre déjà ses services à plus de 60.000 travailleurs. L'équipe a doublé au cours des six derniers mois, avec l'ambition affirmée de dépasser les 30 personnes.

2,5 millions d'euros

Spencer a défini un plan de croissance ambitieux avec une extension vers les pays limitrophes et une proposition pour les entreprises de taille moyenne. S'appuyant sur un écosystème de partenaires solides et un marché de connecteurs, Spencer veut accélérer son développement sur le marché. Sur la base de ces premiers succès et de ce plan de croissance, tous les actionnaires et partenaires financiers existants réaffirment leur confiance dans Spencer avec ce tour d'investissement de 2,5 millions d'euros. Telenet, partenaire de la première heure, relève également sa participation dans Spencer.

« Le concept de Spencer s'inscrit parfaitement dans notre propre philosophie : rendre la vie quotidienne des personnes - ou dans ce cas des travailleurs - plus agréable grâce à des solutions numériques simples. D'autres grands acteurs en font également une priorité et Spencer a déjà réussi, de la sorte, à convaincre d'importantes entreprises. Chez Telenet, nous allons déployer Spencer dans le mois qui vient. Nous allons donc continuer à les soutenir dans leur croissance durable, car nous croyons fermement en l'innovation qu'apporte Spencer. »« Notre proposition concernant l'employee experience trouve de plus en plus d'écho dans les entreprises avec lesquelles nous entrons en contact. Avec nos plans d'investissement, nous voulons accélérer notre croissance et lancer Spencer également dans les pays voisins. Le développement rapide de notre équipe et les partenariats prometteurs que nous concluons sont essentiels pour réaliser nos plans de croissance. »« Je suis particulièrement fier de la forte croissance de notre filiale Spencer. En profitant aussi de l'expertise au sein de November Five, nous pouvons présenter un plan stratégique solide avec lequel, pour la deuxième fois, nous avons gagné la confiance de nos partenaires financiers et de notre co-investisseur Telenet. Ensemble, nous allons aider Spencer à saisir d'autres opportunités et à franchir une nouvelle étape dans sa croissance. »

November Five

November Five est un partenaire en accélération numérique qui offre une gamme de services allant de la stratégie au développement numérique et au renforcement de la croissance sur le marché. Outre le développement d'applications et d'expériences numériques innovantes, l'entreprise anversoise s'applique également à concevoir, élaborer, financer et gérer des initiatives et projets novateurs. November Five a été fondée en 2008 par quatre associés et compte aujourd'hui plus de 85 experts.