Telenet : Le Conseil d'administration de Telenet annonce un dividende brut complémentaire de 143,2 millions , soit 1,30  par action, et un programme de rachat d'actions de 55,0 millions  maximum, soit jusqu'à 1,1 millions d'actions

Bruxelles, le 12 février 2020 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Brussels: TNET) annonce que son Conseil d'administration proposera un dividende brut complémentaire de 143,2 millions €, soit 1,30 € par action, aux actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en avril 2020 [1]. En cas d'approbation, le dividende complémentaire sera payé début mai 2020. Incluant le dividende brut intérimaire de 62,8 millions € (0,57 par action) payé en décembre 2019, le dividende brut total sur l'exercice 2019 s'établirait à 206,0 millions €, soit 1,87 € par action. En plus, le Conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions de 55,0 millions € maximum, soit jusqu'à 1,1 millions d'actions, à partir du fin février 2020. Ainsi, Telenet réalise sa politique de rémunération de l'actionnaire exposée lors du Capital Markets Day de décembre 2018.

En décembre 2018, Telenet a tenu son « Capital Market Day » au cours duquel Telenet a présenté son plan stratégique pour les trois prochaines années - jusqu'en 2021 - et exposé en détail le cadre d'allocation de capital et de rémunération des actionnaires. En l'absence d'acquisitions notables et/ou de changements significatifs dans ses activités ou dans le cadre réglementaire, la Société entend maintenir un ratio d'endettement net total d'environ 4,0x, ce qui constitue le point médian de la fourchette 3,5x - 4,5x. Au 31 décembre 2019, le niveau d'endettement net total s'établissait à 4,0x malgré (i) 101,0 millions € de rachats d'actions au premier semestre 2019 dans le cadre du Programme de rachat d'actions 2018bis de 300,0 millions € et (ii) un premier dividende intérimaire de 62,8 millions € (0,57 € brut par action) payé en décembre 2019.

Dans le cadre de sa politique d'allocation de capital, Telenet vise à distribuer aux actionnaires entre 50% et 70% des flux de trésorerie disponibles ajustés de l'année précédente via les dividendes intérimaire et complémentaire. Dans les limites du cadre d'endettement net total précité et en l'absence des différents facteurs mentionnés ci-dessus, il peut être envisagé d'utiliser la partie restante des flux de trésorerie disponibles ajustés pour des rachats d'actions supplémentaires, des dividendes extraordinaires, une réduction de la dette, des acquisitions relutives ou une combinaison de ces affectations.

Compte tenu du dividende intérimaire payé en décembre 2019 et du solide flux de trésorerie disponible ajusté généré en 2019, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende brut complémentaire de 143,2 millions (1,30 € brut par action) lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 29 avril 2020. En cas d'approbation, le dividende complémentaire sera payé début mai 2020. Le dividende brut complémentaire proposé est basé sur 110.143.643 actions donnant droit à dividende à la date de publication du présent rapport, à l'exclusion de 4.513.142 actions propres ne donnant pas droit à dividende. Le dividende brut complémentaire par action sera déterminé fin mars 2020 dans l'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, sur la base du nombre d'actions donnant droit à dividende qui seront en circulation à cette date. À l'heure actuelle, la somme du dividende intérimaire et du dividende complémentaire s'établirait à 1,87 € (brut) par action, ce qui équivaut à un total de 206,0 millions €.

En complément au dividende total payé sur l'exercice 2019, le Conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 55,0 millions € maximum (le « Programme de rachat d'actions 2020 »), qui prendra effet à la fin du mois de février 2020. Ce programme autorise Telenet à racheter occasionnellement ses actions ordinaires, à concurrence de 1,1 million d'actions au maximum ou pour une contrepartie maximale de 55,0 millions €, jusqu'au 31 octobre 2020. Les rachats d'actions seront effectués selon les modalités et conditions approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 24 avril 2019. Le programme sera mis en œuvre conformément aux meilleures pratiques du secteur et conformément aux règlementations applicables aux rachats d'actions. À cette fin, un intermédiaire financier indépendant rachètera les actions sur la base d'un mandat discrétionnaire. Le calendrier précis du rachat d'actions dans le cadre du programme dépendra de divers facteurs, y compris les conditions du marché. Au cours du programme de rachat, la Société publiera régulièrement des communiqués de presse avec des mises à jour sur les progrès réalisés (le cas échéant), tel que requis par la loi. Ces informations seront également disponibles sur les pages « Relations investisseurs » de notre site internet (investors.telenet.be) dans la section « Actionnaires ». Ces actions serviront à couvrir les obligations futures dans le cadre des plans d'options sur actions de la Société ou seront annulées si le nombre d'actions rachetés dépasse ces obligations. Telenet contrôlera en permanence ses obligations, actuelles et futures, dans le cadre de ces plans en vue de maintenir un niveau adéquat d'actions propres, l'excédent étant par la suite destiné à être annulé, comme en avril et décembre 2019.

[1] Sur la base de 110.143.643 actions donnant droit à dividende au 12 février 2020, à l'exclusion de 4.513.142 actions propres qui ne donnent pas droit à dividende