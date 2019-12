Telenet : Les actionnaires de Telenet ont approuvé le dividende intérimaire proposé et l'annulation partielle des actions

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Bruxelles, le 4 décembre 2019 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles : TNET) annonce que l'Assemblée générale spéciale a approuvé le dividende intérimaire brut proposé de 0,57 € par action (0,40 € net par action), soit un montant total de 62,8 millions €. En plus, l'Assemblée générale extraordinaire a approuvé l'annulation de 1.178.498 actions propres avec effet immédiat.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 31 octobre 2019, le dividende intérimaire sera payé le 9 décembre 2019 et les actions Telenet seront négociées ex-dividende dès l'ouverture de la Bourse de Bruxelles le 5 décembre 2019. La date de clôture des registres était confirmée pour le 6 décembre 2019.

Le paiement effectif du dividende intérimaire tant aux actionnaires nominatifs qu'aux détenteurs d'actions dématérialisées aura lieu le 9 décembre 2019. Le paiement du dividende intérimaire sera soumis à un précompte de 30% en vertu du droit belge. Le dividende intérimaire net par action de 0,40 € peut cependant être différent pour les actionnaires étrangers en fonction de l'existence de traités de double imposition entre la Belgique et certains pays étrangers. Pour bénéficier du précompte réduit, les actionnaires doivent présenter formellement une attestation fiscale à ING Belgique en sa qualité d'agent payeur pour le compte de la Société, au plus tard 10 jours calendrier après la date du paiement effectif.

En plus, l'Assemblée générale extraordinaire a approuvé l'annulation de 1.178.498 actions propres acquises par la Société dans le cadre du Programme de rachat d'actions 2018bis. L'annulation partielle d'actions fait suite à l'annulation de 1.881.040 actions propres en avril de cette année et est conforme aux précédentes communications de la Société concernant l'annulation de toutes les actions propres acquises dans le cadre du programme précité au-delà de 3,7 millions d'actions, les actions restantes étant destinées à être utilisées par la Société pour faire face à ses obligations envers ses collaborateurs dans le cadre de ses plans d'options sur actions. Ainsi, le nombre total d'actions en circulation passera de 115.835.283 à 114.656.785, un total sur lequel la Société détient 5.691.640 d'actions propres le 4 décembre 2019.

Informations complémentaires - Des informations complémentaires concernant Telenet et ses produits peuvent être obtenues sur son site web http://www.telenet.be. D'autres informations relatives aux données opérationnelles et financières figurant dans le présent document peuvent être téléchargées dans la partie du site destinée aux investisseurs. Le rapport annuel consolidé 2018 de Telenet ainsi que les états financiers consolidés non audités intermédiaires et des présentations liées aux résultats financiers de la période du neuf mois se terminant le 30 septembre 2019 peuvent être consultés dans la partie du site de Telenet destinée aux investisseurs (http://investors.telenet.be).

Ce document a été publié le 4 décembre 2019 à 18:00h CET