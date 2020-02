Telenet : Résultats annuels 2019

Chiffre d'affaires de 2.583,9 millions € sur l'exercice 2019, en hausse de 2% en glissement annuel, reflétant l'impact non organique des acquisitions de Nextel et De Vijver Media. Sur une base remaniée(1), notre chiffre d'affaires diminue d'un peu plus de 1% (-1,2%), ce qui est nettement mieux que notre prévision d'environ -2%, qui avait été précédemment ajustée. Ce chiffre d'affaires supérieur aux attentes résulte principalement de l'augmentation des ventes de combinés au 4e trimestre 2019 et des revenus de production chez De Vijver Media. Chiffre d'affaires de 673,3 millions € au 4e trimestre 2019, soit +5% en glissement annuel sur une base rapportée et un chiffre pratiquement stable par rapport à l'année précédente (-0,7%).

Adjusted EBITDA de 1.375,4 millions € pour l'exercice 2019, soit +4% en glissement annuel en base rapportée, ceci incluant les impacts de l'acquisition de Nextel et De Vijver Media et l'application de l'IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. Sur une base remaniée, notre Adjusted EBITDA pour l'exercice 2019 enregistre un recul de près de 2% (-1,7%) en glissement annuel. Notre marge d'Adjusted EBITDA remanié est restée globalement stable en 2019 par rapport à 2018, s'établissant à 53,2%, ceci grâce à une maîtrise des coûts rigoureuse et permanente et à notre capacité de générer un levier opérationnel dans l'ensemble des activités. Adjusted EBITDA de 350,9 millions € au 4e trimestre 2019, soit une variation en glissement annuel de +6% en base rapportée et de -4% en base remaniée, un chiffre influencé par (i) la perte du contrat MVNO MEDIALAAN, (ii) des frais de vente et de marketing plus élevés et (iii) une base de comparaison renforcée par rapport à un excellent 4e trimestre l'année précédente.