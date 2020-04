Telenet : émet une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 510,0 millions  sur 6,2 ans, renforçant ainsi son profil de liquidité

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Bruxelles, le 7 avril 2020 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) annonce que sa filiale de financement Telenet International Finance S.à r.l. a conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 510,0 millions € sur 6,2 ans (la «nouvelle facilité de crédit renouvelable»). La nouvelle facilité de crédit renouvelable remplace les actuelles facilités de crédit renouvelable de 460,0 millions € de la Société avec certaines disponibilités jusqu'en juin 2023. À ce titre, Telenet a réussi à étendre et à augmenter ses facilités de crédit renouvelable, renforçant ainsi son profil de liquidité. De plus, Telenet continue d'avoir accès à 45,0 millions € de liquidités supplémentaires dans le cadre des accords séparés avec certains prêteurs, ce qui porte le coussin de liquidité total à 555,0 millions € en plus des 101,4 millions € de trésorerie et équivalents de trésorerie que la Société détenait le 31 décembre. 2019.

La nouvelle facilité de crédit renouvelable présente les caractéristiques suivantes: (i) échéance du 31 mai 2026 (contre le 31 décembre 2021 pour l'actuel RCF AP de 60,0 millions € et le 30 juin 2023 pour l'actuel RCF AG de 400,0 millions €), (ii) une marge de 2,25% sur l'EURIBOR (plancher à 0%) (contre 2,75% sous le RCF AG et 2,25% sous le RCF AP à court terme) et (iii) une commission d'engagement de 40% de la marge (inchangée). La nouvelle facilité de crédit renouvelable peut être utilisé à des fins générales d'entreprise, ce qui peut comprendre des acquisitions, des distributions aux actionnaires et des besoins généraux en fonds de roulement de la Société.

La nouvelle facilité de crédit renouvelable de Telenet a été conclue par Bank of America, Belfius, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, KBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, NatWest, Rabobank, Royal Bank of Canada, the Bank of Nova Scotia et Société Générale.