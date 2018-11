Telenet : poursuit sa collaboration avec HBO et élargit considérablement son catalogue

Lundi 19 novembre 2018 - Telenet annonce poursuivre et étendre sa collaboration avec HBO. Depuis sept ans, Telenet a la primeur des nouvelles séries HBO en Flandre.Désormais, le catalogue complet de la maison de production sera accessible depuis Play et Play More.

À l'heure où les fournisseurs choisissent souvent de créer leur propre solution pour mettre à disposition leur contenu, HBO renouvelle sa confiance à Telenet en tant que « Home of HBO ». Cela signifie que Play et Play More proposeront non seulement les nouveaux films ainsi que les dernières séries et miniséries de HBO en même temps qu'aux États-Unis, mais également un vaste éventail de one-man-shows, de documentaires et de talk-shows.

Pour couronner le tout, la clientèle pourra désormais accéder à l'ensemble du catalogue de HBO, avec tout le contenu jamais produit. Cela comprend notamment les anciennes saisons des séries en cours, mais aussi toutes les saisons de séries à succès tels que The Sopranos, Six Feet Under, Carnivale, Band of Brothers, Rome et Entourage, que les clients pourront voir à volonté pendant toute la durée du contrat.

Le catalogue comporte également des films tels que Wizard of Lies et The Normal Heart, des documentaires qui font parler d'eux tels que The Jinx ainsi que les one-man-shows d'Amy Schumer, Eddie Griffin et bien plus encore.

John Porter, CEO de Telenet : « Nous sommes heureux d'avoir pu renouveler et élargir notre contrat. HBO est un label de qualité : bon nombre de leurs séries font partie du palmarès des 'meilleures séries de tous les temps'. Les 9 Emmy Awards décrochés récemment par Game of Thrones montrent que HBO tient à entretenir ce label de qualité. Par l'ajout des séries HBO dans nos forfaits, rendu possible par ce partenariat, nous évitons la fragmentation du contenu pour nos clients. Chez Telenet, nous mettons tout en œuvre pour créer une offre centralisée qui soit la plus riche possible pour les amateurs de fiction. »

Ces dix titres emblématiques de HBO seront disponibles dès le 19/11 dans Play et Play More (à commencer par la saison 1, les autres saisons suivront début 2019)

The Sopranos (S 1)

The Wire (S 1)

Six Feeth Under (S 1)

True Blood (S 1)

Rome (S 1)

Girls (S 1)

True Detective (S 1)

Big Little Lies (S 1)

Boardwalk Empire (S 1)

Flight of the Conchords (S 1)

Séries en cours dans Play et Play More :

Game of Thrones (Sz 1 tot Sz 7)·

Camping (Sz 1)·

Insecure (Sz 1 tot Sz 3)

Westworld (Sz 1 en Sz 2)

Sally4Ever (Sz 1)

The Deuce (Sz 1 en Sz 2)

Mike Judge Presents : Tales From the Tour Bus (Sz 2)

Sharp Objects (Sz 1)

Room 104 (Sz 2)

Last Week Tonight With John Oliver (Sz 5)

Here and Now (Sz 1)

Divorce (Sz 1 en 2)

High Maintenance (Sz 2)

Random Acts of Flyness (Sz 1)

Silicon Valley (Sz 1 tot en met 4)

Ballers (Sz 1 tot en met 4)

Crashing (Sz 1)

Animals (Sz 3)

CB Strike (Sz 1)

Wyatt Cenac's Problem Areas (Sz 1)

Succession (Sz 1)

Une septantaine de titres emblématiques de HBO seront disponibles dès janvier dans Play et Play More, dont :

Band of Brothers (Sz 1)

Generation Kill (Sz 1)

The Night Of (Sz 1)

Carnivale Sz1 en 2

Curb Your Enthusiasm (Sz 1 tot en met 9)

Entourage (Sz 1 tot en met 8)

The Leftovers (Sz 1 tot en met 3)

The Newsroom (Sz 1 tot en met 3)

Sex & The City (Sz 1 tot en met 6)

Treme (Sz 1 tot en met 4)

Veep (Sz 1 tot en met 6)

Nouveaux titres qui paraîtront en 2019 :