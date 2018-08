Telenet : propose un dividende extraordinaire de 600,0 millions 

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. L'information ci-jointe constitue de l'information privilégiée au sens du Règlement 596/2014 du 16 avril 2014.

Bruxelles, le 1e Août 2018 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles : TNET) annonce que le conseil d'administration propose de procéder à la distribution d'un dividende extraordinaire de 600,0 millions €, équivalant approximativement à €5,2 (brut) par action[1], conformément à ce qu'a énoncé précédemment le conseil d'administration de revenir sur des formes additionnelles de rémunération des actionnaires dans la seconde moitié de l'année. Telenet convoquera une assemblée générale des actionnaires, envisagée à ce moment pour le 26 septembre 2018.

Le 25 juin 2018, Telenet a initié un programme étendu de rachat d'actions de 300,0 millions € (le « Programme de Rachat d'Actions 2018bis »), en vertu duquel elle peut racheter de temps à autre jusqu'à 7,5 millions d'actions propres jusqu'à la fin du mois de juin de l'année prochaine[2]. Depuis le début du programme, le 25 juin 2018, un total de 573.363 actions a été racheté pour un montant total de €24,0 millions.

Conformément à ce qu'a énoncé précédemment le conseil d'administration de revenir sur des formes additionnelles de rémunération des actionnaires dans la seconde moitié de l'année, la décision du conseil d'administration est soutenue par une série d'éléments, et notamment, parmi d'autres facteurs, (i) l'évaluation par le conseil de toute opportunité de fusions et acquisitions significatives à court terme au sein des marchés et des segments dans lesquels la Société opère, ainsi que (ii) la diminution confirmée de la levier de dette nette totale (net total leverage) de la Société de 4,0x fin mars 2018 à 3,8x fin juin 2018, couplée à une robuste croissance de 9% Adjusted EBITDA remanié lors du second trimestre, qui a été communiquée séparément ce matin. Telenet a l'intention de financer le dividende extraordinaire proposé par l'émission de facilités de crédit supplémentaires, en plus de son solde de trésorerie existant et futur et de liquidités disponibles et inutilisées en vertu de ses facilités d'emprunt renouvelable (revolving credit facility). La date du paiement effectif actuellement envisagée est, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le 4 octobre 2018, avec la date de détachement du coupon au 1er octobre 2018 et la date d'enregistrement au 3ieme octobre 2018.

Enfin, Telenet accueillera un Capital Markets Day le 5 décembre 2018, axée sur les facteurs stratégiques de création de valeur et les perspectives financières de la Société à moyen terme et sur le cadre futur d'allocation de capitaux dans la poursuite d'une croissance durable et de valeur actionnariale.

[1] Sur base du nombre total d'actions en circulation donnant droit à un dividende au 30 juillet 2018. Tout progrès supplémentaire dans l'exécution du Programme de Rachat d'Actions 2018bis de la Société pourrait affecter le dividende par action proposé à l'assemblée générale des actionnaires de septembre 2018.

[2] Pour la période entre le 30 avril 2019 et le 28 juin 2019, sous réserves de renouvellement de l'autorisation du rachat d'actions par l'assemblée générale des actionnaires.