Telenor : La valeur du jour en Europe - TELENOR abandonne le projet de coentreprise avec Axiata en Asie, le titre dans le rouge

Telenor recule de 3,47% à 19,93 couronnes norvégiennes après l’abandon d’un projet de coentreprise en Asie avec Axiata. Les deux sociétés ont en effet convenu de mettre fin aux discussions sur l'opération proposée. Celle-ci visait à créer une entreprise de télécommunications panasiatique de premier plan. Concrètement, la coentreprise devait compter près de 300 millions de clients et devenir l'une des plus grandes sociétés d'infrastructure mobile d'Asie, exploitant environ 60 000 tours dans la région.Dans un communiqué datant de mai dernier, Telenor voyait en cette future fusion d'égal à égal une opportunité attrayante pour saisir des synergies considérables. Il était prévu que Telenor détienne 56,5% de la coentreprise et Axiata, 43,5 %.Au cours des quatre derniers mois, les deux parties ont travaillé à la vérification diligente et à la conclusion d'accords de transaction devant être conclus au cours du troisième trimestre de 2019.Elles ont ainsi décidé de mettre fin aux discussions "en raison de certaines complexités liées à l'opération proposée".Sans donner plus de détails, Telenor et Axiata reconnaissant toutefois toujours le bien-fondé stratégique de l'opération proposée et n'excluent pas qu'une transaction future soit possible.