Telenor : abandonne le projet avec Axiata en Asie

06/09/2019 | 12:36

La société norvégienne Telenor et la société malaisienne Axiata ont annoncé avoir abandonné leur projet pour regrouper les actifs de télécommunications et d'infrastructures en Asie, en raison de la complexité de la transaction.



Sans plus de précisions, les deux groupes de télécommunication ont déclaré qu'ils reconnaissaient toujours l'intérêt stratégique de cet accord et n'excluaient pas qu'une transaction soit possible dans le futur.



Au cours des quatre derniers mois, les deux groupes ont travaillé sur cet accord de transaction qui devait être finalisé d'ici le troisième trimestre de 2019.



Telenor et Axiata avaient annoncé en mai dernier avoir discuté de la fusion de leurs actifs télécommunications et d'infrastructures en Asie, ce qui aurait pu déboucher sur une entreprise comptant 300 millions de clients et à l'un des plus grands groupes d'infrastructures mobiles d'Asie, opérant environ 60.000 tours.



