Telenor : va prendre le contrôle du finlandais DNA

09/04/2019 | 10:16

L'opérateur téléphonique norvégien Telenor a annoncé ce matin la signature de l'accord par lequel il va prendre le contrôle de son homologue finlandais DNA moyennant 1,5 milliard d'euros environ.



Dans le détail, Telenor va racheter les participations de respectivement 28,3% et 25,8% que détiennent Finda Telecoms et PHP Holding dans DNA au cours unitaire de 20,9 euros par action en cash. Soit une prime instantanée plutôt basse de 7%, taux qui atteint 21% sur le cours moyen pondéré des 90 derniers jours. Par la suite, une OPA sera lancée sur le solde du capital et selon les résultats de cette dernière, Telenor envisage de maintenir la cotation de l'action DNA à la Bourse d'Helsinki.



Troisième opérateur mobile de Finlande, DNA compte 2,9 millions d'abonnés et sa part de marché est de 28%. En 2018, son CA a atteint 912 millions d'euros pour 285 millions d'EBITDA, soit une marge de 31,2%, et une génération de cash flow opérationnel de 147 millions.



Telenor anticipe des 'synergies importantes' (mais non quantifiées) dans en matière d'achats et d'itinérance, et estime que l'opération sera relutive sur la génération de trésorerie. Le directeur général du groupe norvégien, Sigve Brekke, salue l'entrée de Telenor sur le marché finlandais de la téléphonie mobile, présenté comme le plus dynamique d'Europe.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.