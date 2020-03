Teleperformance : Crédit Suisse confirme son conseil

24/03/2020 | 10:30

Crédit Suisse indique ce matin une réduction de ses estimations de BPA sur l'année 2020-2022 de 11-13% et abaisse son objectif de cours à 200 E (contre 260 E).



Le bureau d'analyses confirme son conseil à surperformance ' compte tenu de la diversité des marchés au niveau géographique et de la clientèle et de la confiance continue dans la capacité de Teleperformance à faire évoluer son offre technologique et à générer une croissance rentable '.



' Nous pensons que la croissance organique restera positive (+ 2,4%) au cours de l'exercice 2010 difficile '.



' Les principaux risques à la baisse incluent: 1) une interruption accélérée des solutions basées sur l'IA et 2) un environnement économique plus faible et une fermeture prolongée après Covid-19. Les éléments à la hausse sont des : 1) fusions et acquisitions importantes avec synergies de revenus et / ou de coûts et 2) améliorations des marges grâce à l'intégration de la technologie '.



